90 dakika sahadaydı Çağlar'lı Leicester Tottenham'ı acımadı

İngiltere Premier Lig 6. hafta maçında Leicester City, evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan maçı Leicester City, 2-1'lik skorla kazandı. Tottenham'ın golünü 29. dakikada Harry Kane kaydederken, Leicester City 69'da Ricardo Pereira ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip James Maddison ile 85'te 3 puanı aldı.

Leicester forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Tottenham 8 puanda kaldı. Leicester puanını 11 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Leicester sahasında Newcastle'ı konuk edecek. Tottenham ise Southampton'ı ağırlayacak.