HABER /  YEREL

Batman'da meslektaşları öldürülen pazarcılar, tezgah açmadı

Batman'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek (24), olayın yaşandığı yerde meslektaşları tarafından anıldı. Özbek'in öldürülmesine tepki gösteren pazarcılar, bugün tezgah açmadı.

Batman'da, 14 Eylül'de iki grup arasında sahte para yüzünden çıkan kavgada tarafları ayırmak isterken öldürülen pazarcı Deniz Özbek, meslektaşları tarafından olayın yaşandığı yerde kırmızı karanfillerle anıldı. Pazarcı arkadaşlarının yanı sıra ailesinin de katıldığı anmada annesi Dilşah Özbek gözyaşlarına hakim olamazken, Deniz Özbek'in vurulduğu yere karanfiller bırakıldı.

Özbek'i anmak için bir araya gelen onlarca pazarcı, arkadaşlarının öldürülmesine tepki göstermek için bugün tezgah açmadı. Semt Pazarı Derneği Başkanı Bahri Keleş, "Arkadaşımız Deniz, ekmek parası için tezgahının başındaydı. Uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Artık bu olaylar son bulsun. Onun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Pazarda güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilecikspor ile 1299 Bilecik Kulübü maçı! Bekar erkekler bu maçı izleyemeyecek
Yer Antalya! MHP’li isimlere silah kaçakçılığı operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasını soran FOX muhabirine tepki
Neslican Tay'ın cansız bedenini gören yakınından duygulandıran sözler
Yer Osmaniye! Kızını korumak isteyen babadan ilginç icat: Köpeksavar
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ağladı
ÖNCEKİ HABERLER
Veteriner testereyle dişini kesti! O o esnada bir kova elma yedi
Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan büyük başarı yarı finale yükseldiler
Askere gidecekler dikkat! Tarih belli oldu!
İstanbul BBSK basketbol A takımını Süper Lig'den çekti
Konut almanın tam zamanı ev alacaklar dikkat
Can Yaman'la ayrıldığı konuşulan Demet Özdemir'den aşk açıklaması!
Yorumlar