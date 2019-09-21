HABER /  DÜNYA

Rusya’da dev AVM'de cayır cayır yandı

Rusya’da bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan cafede sabaha karşı yangın çıktı. Kısa süre içinde alışveriş merkezi alevler içinde kaldı.

Yangın, ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok şehrinin en büyük alışveriş merkezi olan ‘Maksim’de yerel saat ile 06.00’da çıktı. Alışveriş merkezinin üst katında cafede çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı.

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren müdahale sonrası yangının kontrol altına alındığı; içeride ziyaretçi bulunmaması nedeniyle kimsenin yara almadığı belirtildi.

Ayrıca, yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Antalya! MHP’li isimlere silah kaçakçılığı operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasını soran FOX muhabirine tepki
Neslican Tay'ın cansız bedenini gören yakınından duygulandıran sözler
Yer Osmaniye! Kızını korumak isteyen babadan ilginç icat: Köpeksavar
Neslican Tay'ın ailesini hastanede ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ağladı
Fatih Terim'den Yeni Malatya maçında sürpriz 11! İki yıldızı kızağa çekecek
ÖNCEKİ HABERLER
Kazandığı belediyelere CHP'den 6 aylık performans analizi
Tüp bebekte yumurta nasıl toplanır ağrı mı özel bir diyet var mı?
Teknofest'te Solo Türk'ün gösterisi izleyenlerin nefesini kesti
Afyonkarahisar'da trafik kazası çok sayıda ölü ve yaralı var!
Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı kararı
Herkes sapık olduğunu dünüyor Ebru Polat'ın çamaşırını verdiği paraya bakın
Yorumlar