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Yer Osmaniye! Kızını korumak isteyen babadan ilginç icat: Köpeksavar

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de 5'inci sınıf öğrencisi kızını başıboş köpeklerden korumak isteyen baba, 'köpeksavar' adını verdiği ilginç kıyafeti giydirerek okula gönderiyor.

Kadirli'ye bağlı Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halil Çalış'ın, ilköğretim 5'inci sınıf öğrencisi kızı, okula gitmek için evleri ile yol arasındaki 500 metrelik patika alanı yürümek zorunda kalıyor. Kızına bu yolda eşlik eden baba Halil Çalış, geçtiğimiz günlerde tarlada çalışırken ayağını burktu.

Köpekler yanına yaklaşmadan yürüyebiliyor

Baba yol yürüyemeyince de küçük kızı, yolu tek başına geçmek zorunda kaldı. Ancak, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Baba Çalış da kızını yeni bir köpek saldırısından korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, kızını, arıcı kıyafeti giydirerek, okula yolluyor. Ana yoldan servis aracına binen küçük kız, böylelikle patika yolda köpekler yanına yaklaşmadan yürüyebiliyor.

"Çok da sağlam diş geçmez"

Yolların bozuk olması nedeniyle servisin mahalleye gelemediğini söyleyen baba Çalış, "10 yıldır yolumuz bozuk. Başvurmadığım ilgili kurum kalmadı. çok sayıda dilekçe verdim ama çözüm yok. Servis gelemediğinden çocuğumu okula götürüyordum, ayağım burkuldu. Eşim de sabah tarlaya gidiyor. Çocuk tek başına yürümek zorunda kaldı. Asfalt yola kadar köpekler saldırıyor, korkudan gidemiyor. Ben de çözüm olarak böyle bir kıyafet hazırladım. Köpekler bu kıyafetten korkuyor. Çok da sağlam diş geçmez. Uzun çizmeler de ayağını koruyor. Ben iyileşene kadar böyle gidip gelecek" dedi.

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