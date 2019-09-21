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PKK hain saldırıyı üstlendi açıklama İsmail Saymaz'ı isyan ettirdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'nın açıklamasındaki ifadelere gazeteci İsmail Saymaz tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 13 Eylül tarihinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. 

Köylülere kontra (devlet güdümündeki silahlı güçler) dedi

Kalleş saldırıyı günler sonra üstlenen terör örgütü PKK'nın açıklaması tepki çekti. Twitter hesabında bu açıklamayı değerlendiren Saymaz, köylülerin odun toplama bahanesiyle keşif yapan kontra güçler olarak nitelenmesine ateş püskürdü. 

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