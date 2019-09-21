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Teknofest'te Solo Türk'ün gösterisi izleyenlerin nefesini kesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TEKNOFEST'te Solo Türk'ün yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) 5. gününde devam ediyor.

Solo Türk alçak uçuş yaptı

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan yüzlerce kişi gösteriyi ağızları açık izledi. Solo Türk'ün alçak uçuş yaptığı ve izleyenleri selamladığı anlar ise büyük heyecan yarattı.

"Hedef 1 milyon"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada şu ana kadar olan katılım sayısının 500 bini aştığını belirterek rekor kırdığını söyledi. Erdoğan, "Hafta sonu katılımlarıyla hedefin 1 milyon" diye konuştu.

Ne zamana kadar devam edecek?

17 Eylül Salı günü büyük bir coşkuyla başlayan TEKNOFEST 22 Eylül Pazar günü sona erecek. 6 gün sürecek olan TEKNOFEST'e giriş ücretsiz.

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