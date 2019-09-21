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Dehşet veren kaza: Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu'da bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. 

Edirne istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana gelen kaza dondurulmuş gıda taşıyan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza sonrası sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan son anda çıkmayı başardı.

Güvenlik önlemleri alındı

Kazayı görenler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti.

İtfaiyenin 15 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen kamyonet otoyol görevlileri tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yara almayan sürücü kaza ile ilgili ifade vermek için karakola götürüldü.

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