HABER /  YEREL

Trafikte arkadaşıyla gezintiye çıkan albay dehşeti yaşadı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da görev yapan Albay R.B. ve arkadaşı, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklandı. Hafif yaralanan albay ve arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, teslim olan 5 saldırgandan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı:

Adana'da görev yapan Albay R.B.(48),  arkadaşı Y.Ö.(55) ile birlikte, 13 Eylül akşamı otomobille gezintiye çıktı.  Ancak Albay ve arkadaşı, hafif ticari araçta bulunan 5 kişi ile 'yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakladıktan sonra cep telefonunu alıp kaçtılar

Bu sırada hafif ticari araçtaki grupta bulunan Hazar K., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, albay ve arkadaşına sapladı. Saldırganlar, albayın cep telefonunu alıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Albay R.B. ve arkadaşı Y.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Albay ile arkadaşı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçağı kullanan Hazar K. ile beraberinde bulunan Mahsun G., Abdullah Y., R.Ö. ve M.Y. R.B., polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheliler kaza yaptıklarını Albay R.B.'nin cep telefonunu kazaya karşılık aldıklarını söyledi. 

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hazar K. tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aranan şahıslar operasyonu! 2 bin 806 şüpheli yakalandı
AK Parti'den istifa eden Davutoğlu taraftarlarına zor soruyu Mehmet Metiner sordu
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Kötü haber geldi
Ankara Polatlı'da define avcıları rüyalarında gördükleri yeri kazdı işte sonuç
Mısır'da halk sokaklara döküldü! Darbeci Sisi'yi 'tutuklayın' çağrısı
ABD Suudi Arabistan ve BAE'ye ek asker gönderiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Falcao'nun yeni bir getirisi! Kolombiya'da Galatasaray canlı yayınlanacak
Aykut Kocaman öfkelendi: Özür diliyorum utanç verici
Maltepe'de 17 yaşındaki genç babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Eminönü'nde otelde çıkan yangın büyük panik yarattı
Hercai 14. bölüm fragmanı
Yorumlar