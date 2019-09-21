ABD Suudi Arabistan ve BAE'ye ek asker gönderiyor

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Esper ve Genelkurmay Başkanı Dunford, düzenlediği ortak basın toplantısında geçen hafta Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan ve Aramco'ya ait Abkayk ve Hureys tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına onay

Esper, açıklamasında "Başkan Trump, Suudi Arabistan'ın talebine yanıt olarak savunma yapacak ve öncelikle hava ve füze savunmasına odaklanacak olan ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasını onayladı" dedi. Esper, ABD'nin İran'la savaşmak istemediğini, ancak 'başka seçenekleri de bulunduğunu' söyledi.

Katmanlı bir savunmanın, dronelar veya füzelerin akın etmesi durumunda krallığı daha iyi koruyabileceğini dile getiren Esper, 'hiçbir sistemin bu tür saldırıları önleyemeyeceğini' belirtti.

'Ölçülü bir dağıtım' yapılacak

Dunford ise, konuya ilişkin ayrıntılar hakkındaki kararların hafta sonu alınacağını ve bilgilerin önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Kararın 'binlerce askeri' içermeyeceğini söyleyen Dunford, 'ölçülü bir dağıtım' yapılacağı bilgisini verdi.