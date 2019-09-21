Eminönü'nde otelde çıkan yangın büyük panik yarattı

İSTANBUL Eminönü'nde 4 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
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