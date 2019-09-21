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Kocaman isyan etti; Özür diliyorum, utanç verici

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Süper Lig’de haftanın açılış maçında Göztepe deplasmanından puansız dönen İttifak Holding Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolu utanç verici olarak nitelendirdi.

Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

“Lafı evirip çevirmeden doğrusunu söyleyeyim ki ilk dakikadan itibaren maç Göztepe’nin hakkıydı. Oyunun hiçbir anında maça ortak olacakmış, çevirebilecekmiş düşüncesine giremedik.

"İhtiyacına göre oynayan takım Göztepe’ydi. Geçen hafta deplasmanda kazanmanın verdiği rehavete götüren halimiz Göztepe’nin çok isteyen direnciyle karşılaştı. Serkan’ın kurtarışları bizi oyun içinde tuttu. Kırmızı kart olayı bize Allah’ın lütfuydu."

"Utanç verici, özür diliyorum"

"Bu ligde defalarca yüzlerce maça çıktım. Bu gece beni hiç mutlu etmedi. Daha yüzlerce mağlubiyet alacağız ama bugün utanç vericiydik. Beto en rahat maçlarından birini oynadı. Ne yaptığını bilmeyen, sadece sahada bir şekilde topu dolaştırmaya çalışan bir takım halindeydik. Hem takımım hem benim adıma utanç vericiydi. Skor olarak bundan çok ağır mağlubiyetler aldık ama bu hepsinden ağırdı. Tüm Konyasporlulardan özür dilerim”

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