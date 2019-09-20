Galatasaray'da kombineler tükendi
Galatasaray Kulübü, Süper Lig 2019-2020 sezonu kombinelerinin tükendiğini duyurdu ve taraftarlarına teşekkür etti.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig 2019-2020 sezonunda satışa çıkan tüm kombinelerin tükendiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı" ifadelerine yer verildi.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 20 Eylül 2019
Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı! 👏 pic.twitter.com/5ga7cMnz67