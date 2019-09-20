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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

BİTLİS'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride bulunan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi.

BİTLİS Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

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