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AK Parti'de Ahmet Davutoğlu istifaları Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken açıklama

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiye katılmak için AK Parti'den istifa edenlerle ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliğine katıldı.

Kendilerine yer bulamamış insanlardır

AK Parti'den istifa edenlerle ilgili değerlendirme bulunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Genellikle istifa edenlere bakın, partimizden ya aday olmak isteyip dilekçe vermiş, kapılarda yatmış ama aday olamamış kişiler ya da milletle gönül bağını kestiği için milletin de onları dışlamasından kendilerine yer bulamamış insanlardır. Onlar çıkarken bu tür sözleri söyledikleri zaman, bizim yanımızda ve nezdimizde hiçbir zaman anlamı olmaz. Zaten Allah'a hamd olsun biz, milletin bağrından çıkan bir partiyiz. 2001 yılında başladığımızda büyük bir ihtiyacı gördük. Milletin derdine derman olduk, öne çıktık. Yıllardır da yaptığımız hizmet ve mücadeleyi bütün milletimiz biliyor. Allah'a çok şükür belediyelerdeki başarımız ortada. Bu anlamda her seçimde bir ders almak lazım. Her seçimde milletin ne dediğine biraz daha dikkat etmek lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getiriyor. O yüzden de biz kendimizin ne olduğunu çok şükür iyi biliyoruz. Dışarıda, kendine yer bulamadığında bu tür söylemleri dile getirenlerin de bizim nezdimizde 'bir hükmü yok' diye düşünüyorum."

Kabine değişikliği iddiaları

Özhaseki, gazetecilerin yeni parti kurulması ve bakanlar kurulunun değişeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Kendileri bilir. Zaten ortada yüzlerce parti var. Bir tane de onlar kursunlar, çok da lazımsa. Bakanlar Kurulu değişikliğini de biz bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan illa da bir şeyler isteniyor diye bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa, onu da Sayın Cumhurbaşkanımız görür. İstişare heyetindeki arkadaşlarımız bunu görür. Ona göre tavır alınır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 500 yıllık gelenek kapsamında vatandaşlara 40 hafıza, 40 hatim okutularak, 40 kazanda pişirilen 75 bin kap aşure ikram edildi. Programa, Özhaseki ve Zeybek'in yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

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