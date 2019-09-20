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Ak Parti yargı reformu paketi taslağını MHP'ye sundu sırada CHP ve İYİ Parti var

Ak Parti 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde yasalaşması planlanan yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu. Ak Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek.

Ak Parti uzun zamandır gündemde olan yargı reformu paketi taslak metnini MHP'ye sundu. Ak Parti, MHP'den sonra yargı paketini, CHP ve İYİ Parti'ye götürecek.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, "HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz" dedi.

Bostancı eylül ayı içinde bitirmek istiyoruz demişti

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" ifadelerini kullanmış, Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini ifade etmişti.

Bostancı ayrıca, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Pakette ceza indirimi yok

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor.  O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 yılını dolduran avukata yeşil pasaport 

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

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