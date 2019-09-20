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Bayern Münih Altınordu'nun yıldız adayı Burak İnce'ye talip oldu aldığı yanıt şaşırttı

Altınordu'nun 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye Bayern Münih'in talip olduğu iddia edildi İzmir ekibinin Alman devine verdiği yanıt şaşırttı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da bir yıldızın daha ayak sesleri duyuluyor. İzmir ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Burak İnce, geçen hafta Eskişehirspor maçında 1. Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu olmayı başardı.

Bayern Münih’i harekete geçti
İnce’nin maçı, 1 gol 1 asistle tamamlaması, futbol dünyasında da konuşulmasını sağladı. 10 numara pozisyonunda oynayan genç oyuncunun dikkat çeken bu performansı, Alman devi Bayern Münih’i harekete geçirdi. 

"En az 2 yıl gelen transfer tekliflerine kapalıyız"
Bavyera ekibinin, Burak İnce ile ilgilendiklerine dair Altınordu kulübüne bir mesaj gönderdiği iddia edildi. İzmir ekibinin yanıtı ise, "en az 2 yıl gelen transfer tekliflerine kapalıyız" şeklinde oldu. 

Geçen yıl da istemişti
Aslında bu teklif Altınordu için sürpriz değil. Çünkü Bayern Münih, geçen sezon Almanya’da düzenlenen 15 yaş turnuvasında, ''En değerli oyuncu'' seçilen Burak İnce’yi alt yapısına transfer etmek istemiş ve hayır cevabı almıştı.



Golcülüğüyle dikkat çekiyor
Burak İnce orta sahada oynamasına rağmen golcülüğüyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, geçen sezon 15 yaş altı liginde 39 karşılaşmada 37 gol attı. Burak İnce, milli takımın çeşitli kategorilerinde de 20 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.

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