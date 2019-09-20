MSB: Gara'ya 16 Eylül'de yapılan hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 Eylül’de Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019’da Irak Kuzeyi Gara bölgesine icra edilen hava harekâtında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Yapılan çalışma neticesinde hava harekâtında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi." denildi.