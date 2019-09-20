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Gaddar oğlu acımasızca dövmüştü o kadın hayatını kaybetti

İZMİR'de oğlunun darp ettiği 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde oğlu tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre 25 Temmuz’da Karabağlar’ın Eskiizmir semtinde oğluyla birlikte yaşayan görme engelli anneleri G.B.'den (75) haber alamayan kızları durumu polise bildirdi. İhbarı alan ekipler, eve gittiklerinde yaşlı kadını yaralı şekilde buldu.

İlk müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, ardından özel bir hastaneye sevk edildi. G.B.’nin oğlu B.B. (50) ise gözaltına alındı. Verdiği ifadelerde annesini darp ettiğini kabul etmeyen B.B., görgü tanığının ifadesi sonrasında tutuklandı.

İki aydır hastaneden tedavi gören yaşlı kadın ise dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. G.B.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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