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MİT ve TSK'dan nefes kesen operasyon! PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu paketlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlikte organize ettiği nefes kesen operasyonda PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden öldürüldü.

Türk güvenlik güçleri terörle amansız mücadelede her gün başarılı operasyonlara imza atıyor. Bunların en sonuncu bugün gerçekleşti.

Son dakika haberine göre; MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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