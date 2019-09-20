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Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaraylı kahve jesti

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

Apple ve Google yetkilileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında 'Galatasaray' amblemli kahve ikram edildi.

Apple ziyaretini Twitter'dan duyuran Binali Yıldırım, "Dünya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan @Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Google’daydık"

Bir sonraki tweetinde "Google’daydık." diyen Yıldırım, "Artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında konuştuk." paylaşımı yaptı.

"Kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı"

Google yetkililerinin ikram ettiği kahvede Galatasaray amblemi yer almasına ilişkin Yıldırım, "Kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı." deyip "Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" diye yazdı.

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