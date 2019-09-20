Google'dan Binali Yıldırım'a Galatasaraylı kahve jesti

Apple ve Google yetkilileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında 'Galatasaray' amblemli kahve ikram edildi.

Apple ziyaretini Twitter'dan duyuran Binali Yıldırım, "Dünya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan @Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Google’daydık"

Bir sonraki tweetinde "Google’daydık." diyen Yıldırım, "Artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında konuştuk." paylaşımı yaptı.

"Kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı"

Google yetkililerinin ikram ettiği kahvede Galatasaray amblemi yer almasına ilişkin Yıldırım, "Kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı." deyip "Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" diye yazdı.

.@Google’daydık. Artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında konuştuk.



Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı. 🇹🇷💛❤



📍Silikon Vadisi Google pic.twitter.com/pMTe67oLgm — Binali Yıldırım (@BY) September 20, 2019