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Cumhurbaşkanı Erdoğan özel araçta görünce kızdı! Tümüyle yasaklanmalı

Sigaraya karşı verdiği savaşla bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan özel araç içinde sigara içimiyle ilgili de yasak sinyali verdi. Erdoğan trafikte içinde çocukların da olduğu özel bir araçta sigara içildiğini görünce bu durumu MKYK toplantısında dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigaraya yeni yasaklar getirilmesi konusunda sinyal verdi. Erdoğan, "Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı" diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti MKYK toplantısında Suriye’deki gelişmeler ve büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıya dair bilgi veren Erdoğan, “Kamu yararı gözetilen her işi destekleyeceğiz” dedi.

Biz odağımızı kaybetmeyelim

Erdoğan, Adalet Bakanlığının yargı reformuyla ilgili çalışmalarını bir an önce bitirmesi gerektiğini de ifade etti. Yeni parti kurulması çalışmalarına da gönderme yapan Erdoğan, “Biz odağımızı kaybetmeyelim, kardeşliğimize sahip çıkalım” dedi.

Özel araçlarda sigara yasaklanmalı

Toplantıda sigara tüketimi ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüğünü ifade ederek "İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” diyerek sigara kullanımına dair yeni yasakların sinyalini verdi.

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