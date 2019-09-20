Aydın Doğan'dan yeni girişim! Yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvurdu

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.
Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluşuna ilişkin izin almak üzere bugün BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ'de, Doğan Holding'in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi.
Doğan Holding
14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti. Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı. Doğan Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk’ü sattıktan sonraki hamlesi merak ediliyordu. Grup, Milli Piyango ihalesine de katılmıştı.