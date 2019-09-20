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Halk ekmeğe zam gelmişti! Fırıncılar da ekmeğe zam yaptı iddiası

Geçtiğimi hafta halk ekmeğe kallavi zam gelmişti. Bir yandan da elektriğe, doğalgaza gelen zamların maliyetleri artırdığını dile getiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir de zam istediklerini duyurmuştu.

Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, 10 Ağustos’ta İTO meclisine sundukları ekmek zammı taleplerinin, düzenlenen toplantıda reddedildiğini, ancak bir ay sonra yeniden zam teklifi sunacaklarını söylemişti. Bunların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde fırıncılar toplanıp zam kararı aldığı, Avcılar'da ekmeğin 25 kuruş zamlandığı öne sürüldü.

Zam talepleri kabul edilmeyince yasal olmayan zam yaptılar

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, son bir yılda yüzde 35 artan maliyetlerini karşılamakta zorlanan ancak zam talepleri kabul edilmeyen fırıncılar, ekmeğe yasal olmayan zamlar yapmaya başladı.

İstanbul Avcılar’daki bir fırında geçen hafta 1.25 TL’den satılan 200 gram ekmek bu hafta başından itibaren 1.50 TL’den satıldı.

Maliyetleri karşılayamadıklarını iddia ediyorlar

Fırın çalışanı zammın sebebiyle ilgili, "Maliyetleri karşılamayınca çevredeki fırıncılarla bir araya gelinip, bu karara varıldı" dedi.

Ancak bu artıştan, İstanbul Ticaret Odası’ndan zam talep eden sektör temsilcilerinin dahi haberi yok. Beşiktaş ve Çatalca’daki bazı fırınlar ise son bir haftada 250 gram ekmeğin gramajını 280 grama çıkararak, fiyatını 1.50 TL’den 1.75 TL’ye yükseltti.

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