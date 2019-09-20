Türk bilim insanı Ufuk Akçiğit, Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü’ne layık görüldü

ABD’de Chicago Üniversitesi’nde görev yapan Türk bilim insanı Ufuk Akçiğit, Almanya’nın saygın ödüllerinden Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.

Ödüle ilişkin bir açıklama yapan Max Planck Enstitüsü Başkanı Martin Stratmann, ödülün bu yıl ilk kez sosyal bilimler alanında verildiğini vurgularken Akçiğit ve Tucker-Drob’un “ileri görüşlü ve yenilikçi fikirleriyle geleceği şekillendirecek en önde gelen bilim insanlarından ikisi olduklarını” söyledi. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek de Akçiğit’in çalışmalarının, “Almanya’nın doğusu ve batısı arasındaki ekonomik farklılıkların sebeplerini çok daha derinden anlama yolunda ufuk açıcı ve yol gösterici” olacağını söyledi.

1,5 milyon euroluk ödül

Akçiğit 1,5 milyon euroluk ödülünün bir parçası olarak araştırmalarını bir süre Almanya’da sürdürecek. Bu süre içinde Akçiğit, iki Almanya’nın birleşmesinin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen ülkenin doğusu ve batısı arasındaki bölgelerde halen süren büyük ekonomik farklılıkların sebeplerini inceleyecek. Akçiğit ayrıca, şahsi harcamaları için kullanabileceği 80 bin euroluk bir meblağa da sahip olacak.

Ödülü 5 Kasım'da alacak

Akçiğit ödülünü, 5 Kasım’da, Berlin Bilim Haftası etkinlikleri kapsamında, Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, Max Planck Enstitüsü Başkanı Martin Stratmann ve Alexander von Humboldt Vakfı Başkanı Christian Pape’nin de katılacağı törenle alacak.

Bu yıl ikincisi verilecek olan 1,5 milyon euro değerindeki Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü, yetenekli ve yenilikçi uluslararası bilim insanlarını Almanya’daki üniversite ve enstitülerde çalışmaya teşvik etmek için amacıyla veriliyor ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Akçiğit ödülü kazandığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: