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Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Görüşme saat 15:00' gerçekleşecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı , “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında ikinci ziyaretini CHP Genel Başkanı'na yapacak. Görüşme bugün saat 15.00'te Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yapılacak. Görüşmede Türkiye ve bölge meselelerinin konuşulacağı öğrenildi.

Karamollaoğlu ilk ziyaretini Erdoğan'a yaptı

Saadet Lideri Karamollaoğlu, kapsamında ilk ziyaretini 12 Eylül'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapmıştı. Beştepe'de yaklaşık iki saat süren görüşmede ülke ve bölge meseleleri masaya yatırılmıştı.

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı da ziyaret edecek

Saadet Lideri, önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

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