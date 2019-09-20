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Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımları başlıyor işte şartlar

Anadolu Ajansı

Adalet Bakanlığı sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirecek. Merkez teşkilatında çalıştırılacak mühendisler hangi şartlara göre başvuracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda B grubu puan sırası ile her bir branş için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre, 29 mühendis pozisyonuna personel alımı yapılacak.

Bu kapsamda 1 harita mühendisi, 8 inşaat mühendisi, 8 makine mühendisi, 5 elektrik-elektronik mühendisi, 3 elektrik mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 1 jeoloji mühendisi ve 1 çevre mühendisi pozisyonlarına başvuracak adayların 2018 KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekecek.

Sınav başvuruları 23 Eylül'de başlayacak

Başvurular 23 Eylül'de başlayıp 7 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek. Adaylar başvurularını "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.Ataması yapılacak personelin brüt sözleşme ücreti ise hizmet yıllarına göre aylık 5 bin 210 lira 57 kuruş ile 5 bin 713 lira 61 kuruş arasında olacak.

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