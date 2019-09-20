Erdoğan'dan teşkilatına Diyarbakır'da eylem yapan annelerle ilgili talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşkilatına “Diyarbakır annelerini derdi olanlar ziyaret etsin. Eylemi AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin” uyarısında bulundu.

Türkiye'nin gündemine oturan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annelerin 'çocuklarının dağa kaçırıldığı' gerekçesiyle başlatılan oturma eylemi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Diyarbakır annelerine yapılan ziyaretlerin bir parti organizasyonu gibi yansıtılmaya çalışıldığını belirterek buna müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK ve MKYK toplantılarının ana gündem maddesi Diyarbakır’da haftalardır HDP binası önünde nöbet tutan anneler oldu.

Her şey kendiliğinden gelişsin

Cumhurbaşkanı, son zamanlarda başta sanatçılar olmak üzere pek çok kesim tarafında yapılan ziyaretlere değindi. Edinilen bilgiye göre, bazı parti kurmayları ve milletvekillerinin Diyarbakır’a giderek annelere destek vermek istediklerini söylemeleri üzerine Erdoğan “Diyarbakır annelerini gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin. Suni gidişler olmasın. Bu ziyaretleri AK Parti organize ediyormuş gibi yansıtılmak isteniyor. Buna müsaade etmeyin. Her şey kendiliğinden gelişsin” dedi.

"Gençler ölmesin artık"

PKK’nın operasyonel gücünün ciddi manada azaldığı belirtilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu ve Güneydoğulu MKYK üyelerinden terörle mücadelede sahada daha etkin olmalarını, mahalle mahalle gençlerle bir araya gelerek süreci doğru anlatmalarını istediği ve gençlerin artık ölmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.