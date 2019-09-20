Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdulhamit Gül'ün sözleri için ne dedi? Abdülkadir Selvi yazdı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün geçen günlerde yaptığı FETÖ çıkışının yankıları hala sürüyor. Gül'ün kimi kast ettiği ve buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne tepki vereceği merak ediliyordu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Erdoğan ve Gül arasında yaşanan görüşmeyi aktardı.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'in 'maklube' çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü söyledi. Selvi, Gül'ün Erdoğan'la görüşmesinin ardından "Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu" dediğini iddia etti.

Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti içerisindeki tartışmalara ilişkin tavrına değindi.

Erdoğan parti içi tartışmalar için ne dedi?

'Erdoğan, parti içi tartışmalar için ne dedi?' başlıklı yazısında Selvi, Erdoğan'ın 'kapsayıcı bir tavra girdiği' yönündeki iddiasını tekrarladı ve Gül'ün 'maklube' çıkışının ardından cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Erdoğan ciddi bir uyarıda bulunuyor

AK Parti bir süredir pek alışık olmadığı tartışmalar yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor,

'Mümkün olduğunca partinin iç politik tartışmalardan uzak durması lazım' diyor.

Gül Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler göstermiş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler' diye bir çıkış yaptı. Peki Erdoğan’ın bu tartışmaya ilişkin tavrı ne oldu? Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü söyleniyor. Gül’ün, 'Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu' dediği ifade ediliyor.

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