Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile kozlarını paylaştı. Tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fırtına, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Getafe, bordo-mavili ekibi kendi sahasında 1-0'lık skorla yendi. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performans ile farkın açılmasını önledi.
Ayrıntılar geliyor...
Getafe: 1-0 :Trabzonspor
18' GOL! Getafe, Angel Rodriguez'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Raul Garcia'nın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Angel Rodriguez'in kafa vuruşu üst direğe de çarpıp Trabzonspor ağları ile buluşuyor. Getafe takımını 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Raul Garcia oluyor.
Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)
Getafe: Chichizola, Nyom, Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Gallego, Angel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Mikel, Avdijaj, Sosa, Nwakaeme, Sörloth