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Alanyaspor'dan kural ihlali başvurusu açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'nin 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçta kural ihlali olduğu talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Kamuoyuna duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16 Eylül 2019 tarihinde yaşananlar Türk spor kamuoyu tarafından göz ucuyla değil, olanca açıklığıyla takip edilmiştir. Bu konu hakkında şu ana kadar açıklama yapmamamızın sebebi, Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübünün böyle bir başvuru yapacağına ihtimal vermememizden kaynaklanmaktaydı. Maçtan sonra tüm spor otoritelerinin ortak kanaati bahse konu iki golün de futbol oyun kuralları dahilinde ve tertemiz olduğu yönündeydi. Bu sürecin sonunda Türkiye Futbol Federasyonunun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in de maç sonu açıkladığı üzere, herhangi bir kural hatası bulunmadığı yönünde karar vereceğine inancımız tamdır."

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