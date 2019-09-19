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Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali vefat etti

Anadolu Ajansı

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin avukatı Münir bin Saliha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkilinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. 

Bin Saliha, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bin Ali'nin, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun kötü olduğunu aktarmıştı. 

Baskıcı ve yolsuzlukla anılan bir dönemin baş aktörü Bin Ali'nin, geçen hafta hastaneye kaldırılmasının ardından cenazesinin Tunus'a getirilip getirilmeyeceği kamuoyunda tartışılmıştı. 

Tunus'un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011'den bu yana Suudi Arabistan'da yaşıyordu.

Zeynel Abidin bin Ali kimdir?

Tunus'un sahil bölgesindeki Susa kentinde 1936 yılında dünyaya gelen Zeynel Abidin bin Ali, eğitim hayatını ülkesinin Fransız sömürgesine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi nedeniyle yarım bıraktı. 

Tunus ordusuna katılan Bin Ali, askeri ataşelik, büyükelçilik ve güvenlik bürokrasisindeki çeşitli üst düzey görevlerin ardından savunma ve içişleri bakanlığı görevlerine kadar yükseldi. 

Ülkenin bağımsızlık sonrası kurucu lideri Habib Burgiba tarafından 1987 yılında Başbakanlık görevine atanan Bin Ali, ülkenin kurucu liderine karşı kansız bir darbeyle cumhurbaşkanlığı görevine geldi. 

Ülkeyi 'bir polis devleti' şeklinde idare eden Bin Ali'nin yönetimini, Tunuslu bir seyyar satıcının ekonomik koşullar ve yerel yetkililer tarafından aşağılanması nedeniyle kendisini ateşe vermesi sonlandırdı. Tunus'ta başlayan kitlesel protestoların devam etmesinin ardından, Bin Ali, ailesini de alarak 2011 yılında Suudi Arabistan'a kaçtı.

Bin Ali ve eşi, ülkedeki bir mahkeme tarafından 'kamu malını zimmete geçirmek ve yolsuzluk' gibi suçlardan gıyabında 35 yıldan uzun süre hapse mahkum edildi. 

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