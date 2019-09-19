Fenerbahçe TFF'ye başvuru yapıldığını duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığına yönelik başvurunun yapıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması yönünde TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile TFF'ye başvuruda bulunmuştur."