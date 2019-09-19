Fenerbahçe TFF'ye başvuru yapıldığını duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığına yönelik başvurunun yapıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması yönünde TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile TFF'ye başvuruda bulunmuştur."
Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hatalarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2019
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