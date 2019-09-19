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TBMM’de bir ilk! AK Partili 2 milletvekili bedelli askerlik yapıyor

TBMM 1 Ekim'de açılıyor. Bu yıl TBMM açılışı bir ilke sahne olacak. AK Partili iki milletvekili, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim oldu. Milletvekilleri, açılış töreninde asker oldukları için yer alamayacaklar.

Sözcü'nün haberine göre, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, geçen hafta Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan 65. Mekanize Piyade Tugayı'na teslim oldular. Milletvekillerinin, 2018'de çıkan ve 21 gün süreli 15 bin lira karşılığında bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı öğrenildi.

AK Partili vekiller Meclis'in açılışına katılamayacak

AK Partili milletvekilleri, 1 Ekim'deki Meclis'in açılışına katılamayacaklar. Ancak 4-6 Ekim tarihinde Kızılcahamam'da yapılacak partinin istişare kampında yer alacaklar.

İkisi de AK Parti'nin gençlik kollarında görevli

Her iki isim de aynı zamanda AK Parti'nin gençlik kollarında görevli. Büyükgümüş AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Özboyacı ise yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

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