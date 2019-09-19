İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan şaşırtan sözler! Erdoğan'ı övdü Gül ve Babacan'a laf soktu

İYİ Partili Lütfü Türkkan şaşırtan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgüyle bahsetti. Türkkan "Siyaset cesaret ister. Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa risk alma özelliğinden dolayı almıştır" dedi.

Türk kamuoyu kurulacak 2 yeni partiyi gündeminden düşürmüyor. Öyle ki kurulacak partilerin aktörleri hakkında her kesimden olumlu-olumsuz yorumlar gelmeye devam ediyor.

Bu yorumlardan biri de bugün İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

Erdoğan'a övgü

Türkkan, AK Parti kurucular kurulu üyeliğinden istifa ederek yeni parti çalışmalarına start veren eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın cesaretsiz olduğunu öne sürerek, "Siyaset cesaret ister. Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa risk alma özelliğinden dolayı almıştır" dedi.

"Erdoğan risk alma özelliği sayesinde netice aldı"

Türkkan, Bizim TV'de yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

"Ali Babacan partiyi kurmayabilir. Sayın Babacan, bir siyasetçiden ziyade teknik bir adam görüntüsü veriyor. Genelde bu tarz adamlar tedbirlidir.

Siyaset işi risk almak ister. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa bir tek özelliğinden dolayı o da risk alma özelliğinden dolayı almıştır.

Gül'e eleştiri: Bir türlü adım atmamıştı

Türkkan şöyle devam etti;

Abdullah Gül de öyle, çok tedbirli. Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde bir türlü o adımı atmamıştı"