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Şenol Güneş'in Galatasaray maçında izlediği tek Türk

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Club Brugge-Galatasaray maçını izlemek için tribündeydi ancak tek Türk futbolcuyu izleme şansı buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.



İzlediği tek Türk Emre Mor
Maçı izleyenler arasında A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de vardı. Fatih Terim'in Brugge karşısına 11 yabancı futbolcuyu görevlendirmesi sebebiyle Güneş, sadece 60. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emre Mor'u milli takım kadrosu için 30 dakikalık bölümde takip edebildi.



Şener'i izlemeye fırsat bile olmadı
Şenol Güneş, oyuna 90. dakikada dahil olan Şener Özbayraklı'yı da sadece saniyelerle izleyebildi ancak deneyimli sağ bekin ayağına top bile değmedi.

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