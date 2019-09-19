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Akhisarspor'un gençlerini Fenerbahçe kaptı

Demirören Haber Ajansı

TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un göreve gelmesinden bu yana altyapıya önem verilmesi ve gençleştirme operasyonun hızla devam etmesinin ardından yeni bir hamle geldi.

3 isim birden transfer edildi
Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.

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