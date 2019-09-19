Süleyman Soylu 'Yüzde 78 geriledi' deyip PKK'daki militan sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 2 yılda örgütün dağ kadrosunun yüzde 78 gerilediğini kaydederek "PKK'nın içindeki eleman sayısı 600'ün altına geriledi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldiği yemek programda konuştu.

354 bin Suriyeli döndü

İçişleri Bakanı Soylu, ''Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası 354 bin Suriyeli ülkelerine döndü." ifadelerini kullandı.

Eleman sayısı 600'ün altına geriledi

Soylu, Terör örgütü PKK'nın içindeki eleman sayısının 600'ün altına gerilediğini belirterek ''Son 2 yılda örgütün dağ kadrosu yüzde 78 geriledi'' dedi.