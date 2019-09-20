Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa ile 25 ile uyarı: Kuvvetli sağanak vuracak

TÜRKİYE sonbahar yağmurlarının etkisine giriyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 25 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden de aşırı yağış açıklaması geldi ve sıcaklığın 4 derece kadar düşeceği duyuruldu.