Meteoroloji'den İstanbul ve Bursa ile 25 ile uyarı: Kuvvetli sağanak vuracak
İSTANBUL, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya başta olmak üzere 25 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji sıcaklığın 4 derece düşeceğini duyurdu.
TÜRKİYE sonbahar yağmurlarının etkisine giriyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 25 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden de aşırı yağış açıklaması geldi ve sıcaklığın 4 derece kadar düşeceği duyuruldu.
Sel baskınlarına sebep olabilecek yağışlar şu illerde etkili olacak: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Rize, Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, yağışlarla ilgili uyarı yaptı
Marmaraya cuma günü soğuk havayla birlikte yagış geliyor. İstanbul'da sıcaklık cuma 20 C civarına kadar düşer yağış cumartesi öğlen biter. Sıcaklıklar pazar günü tekrar yükselmeye baslar. Bu hava Karadeniz Bölgesi'nde Salı gününe kadar devam eder. Bu havadan sonra karadenizde balık bollaşır. Palamutun yüzünü görürüz.
İstanbul Valiliği'nin yaptığı duyuru
Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.