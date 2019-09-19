'CHP tarihi bir hata yaptı' diyen Demirtaş'tan olay açıklamalar!

Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrası hapse giren Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "TBMM’de dokunulmazlık oylaması öncesinde bir CHP’li vekil Genelkurmay’a gitti. Her şey böyle başladı, CHP’nin kararı ‘evet’e evrildi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Demirtaş, gazeteci Hayri Demir ile siyaset bilimci Hasan Kılıç'ın yazdığı "Değişen Bir Şey Yok / Meclis'ten Mahpushaneye Kürt Milletvekilleri" kitabında şu ifadeleri kullandı.

Tarihi bir ‘hata’ değerlendirmesi

CHP’nin tarihi bir ‘hata’ yaptığı belliydi. Ama bu hatalarını CHP yönetimi şu ana kadar resmi olarak kabul etmedi. Bireysel olarak bazı CHP’liler bunun hata olduğunu söylediler sadece.

CHP’li vekilin Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti

Ama CHP yönetiminin o günlerde neden böyle bir ani karar aldığına dair çeşitli duyumlarımız var tabi ki. Spekülasyonlara yol açmamak adına ben de bunları şu anda tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istemiyorum. Fakat bir gün her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Sadece şu kadarını söyleyeyim.