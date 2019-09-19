Olay yaratan kulis: AK Parti'yi pelikancılar karıştırdı Erdoğan'a çıkıp söyledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik olarak nitelenen Sabah Gazetesi'nde yazı sonrasında AK Parti'de kazanlar kaynıyor. Dün Şamil Tayyar Beştepe'ye Erdoğan'ı görmeye gitti. Görüşmenin perde arkasından Pelikancılar çıktı.

Birkaç gündür Adalet Bakanı Abdulhamit Gül üzerinden devam eden yargıda FETÖ yapılanması tartışmaları boyut değiştirerek "Pelikancılar" tartışmasına döndü. Sosyal medyada büyük destek bulan Abdulhamit Gül'e bir destek de Şamil Tayyar'dan gelmişti. Tayyar, "Parti içindeki Pelikan çetesine ve artıklarına sizi yedirmeyiz" sözleriyle Gül'e desteğini açıklamıştı.

Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı👏



Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz.



Yolunuz açık olsun. https://t.co/GX9ntMwJuB — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 18, 2019

Bu açıklamadan hemen sonra Beştepe'ye çıkan Şamil Tayyar Erdoğan ile görüşüp bir de fotoğraf çektirmişti. Görüşmenin içeriği merak konusu olurken Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bomba kulisi patlattı. İddiaya göre Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Pelikancıları şikayet etti. AK Parti'de sadece Şamil Tayyar değil birçok önemli isim de bu yapıdan rahatsız.

Barış Terkoğlu kulis bilgileri şöyle aktardı:



Dün yaşanan olaydan sonra (Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları) iki tarafa yakın isimlerle de görüştüm. Bir süredir Berat Albayrak ile Abdulhamit Gül arasında artık gizlenemez gerginlik vardı. Parti içinde iyiden iyiye artan “Damat zarar veriyor”culara Abdulhamit Gül de katılmıştı. Doğal olarak ifadeler “Albayrak’ın hamlesi” olarak algılanıyordu. Bu nedenle Bakan’ın yanıtı da bir köşe yazarından çok bir gruba yanıttı.

Erdoğan’ın Bakan kürsüye çıkmadan önce söyleyeceklerinden haberi var mıydı, bunu bilmiyoruz. Ancak akşam saatlerinde Adalet Bakanlığı’nın Erdoğan’ın avukatları tarafından kurtarılan Fettah Tamince’ye verilen takipsizlik kararına itiraz ettiği haberinin gündeme düşmesi ilginç bir tesadüf oldu!



Şamil Tayyar Pelikancıları şikayet etti

Nitekim, Abdulhamit Gül’ün açıklamalarını, hemşerisi eski AK Parti vekili Şamil Tayyar, “Parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz” notuyla paylaştı. Daha ilginci Tayyar’ın krizin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Külliyesi’ne giderek Erdoğan’la “uzun bir aradan sonra” görüşmesiydi. Tayyar, “parti içindeki çete”yi belli ki Erdoğan’a da şikâyet etmişti.

Pelikancıların yeni hedefleri

(...) Yeni Şafak’ta Kemal Öztürk’ten Özlem Albayrak’a Pelikancıların hedefindeki birçok ismin kalemini bırakması da bu kavgaya ekleniyor.

İnternette bir trol ordusu yöneten Pelikancıların kimleri hedef aldığına bakılırsa, önümüzdeki dönem fethetmeyi planladıkları kurumlar da görülebiliyor. Mesela yakın dönemde sosyal medya ağlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Pelikancıların hedefe aldıkları isimler.

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