HABER /  BEŞİKTAŞ

Trabzonspor Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam ilk maçlarına çıkaca. Hedef üç maçtan 9 puan toplamak.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Getafe'ye konuk oluyor
Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Getafe’ye konuk olacak. Alfonso Perez Stadı’nda TSİ 19.55’te start alacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak müsabakayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bordo-Mavililer, Getafe’yi devirip İspanyol takımları karşısındaki başarısızlığına son vermeyi hedefliyor. Trabzon, Avrupa’da 129 maçta 50 galibiyet, 46 yenilgi aldı.

Muhtemel 11'imiz: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Housseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir, Sosa, Nwakaeme, Avdjaj, Sörloth

Beşiktaş deplasmanda galibiyet arıyor
Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’ndaki macerasına Slovan Bratislava ile deplasmanda başlıyor. Narodny Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlacak mücadeleyi Estonyalı Tohver yönetecek. Avrupa kupaları tarihinde 217’nci sınavına çıkacak olan Kartal, Slovakya’dan üç puanla dönerek K Grubu’na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut Nayır

Başakşehir, Roma deplasmanında
Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında Cengiz Ünder’in takımı Roma ile deplasmanda kapışacak. Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak maçın hakemi İspanyol Xavier Estrada Fernandez. Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak olan Başakşehir’in 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 da mağlubiyeti bulunuyor.

Muhtemel 11'imiz: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clicy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e sitem: Beni neden buraya getirdin
Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin kritik açıklamalar: Daimi üs bölgeleri kuracağız
Oğlunun boğazını kesen babanın savunması: Annesini de orada delik deşik ederdim
Merkez Bankası'ndan piyasalar için kritik hamle! Faiz indirildi
Bilecik'te feci kılavuz treni kazası 2 makinist can verdi! Ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu
FED 11 yıl sonra arka arkaya ilk kez faiz indirimi yaptı işte dolara etkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Habur'da 4'ü kadın 6 PKK'lı teslim oldu
Ünlü yazar Kamuran Şipal hayatını kaybetti
İshale ne iyi gelir bebeklerde ishali neler keser? Evde yapabileceğiniz doktor önerisi
Özel sporcu Ebru Acer Avrupa ikincisi olarak branşında bir ilki başardı
TOKİ 2019 Eylül ayı ucuz ev ilanları 10 bin peşinat 360 TL taksit
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında cinayet şüphesi
Yorumlar 3 yorum