Trabzonspor Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam ilk maçlarına çıkaca. Hedef üç maçtan 9 puan toplamak.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Getafe'ye konuk oluyor

Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu’ndaki ilk maçında Getafe’ye konuk olacak. Alfonso Perez Stadı’nda TSİ 19.55’te start alacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak müsabakayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bordo-Mavililer, Getafe’yi devirip İspanyol takımları karşısındaki başarısızlığına son vermeyi hedefliyor. Trabzon, Avrupa’da 129 maçta 50 galibiyet, 46 yenilgi aldı.

Muhtemel 11'imiz: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Housseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir, Sosa, Nwakaeme, Avdjaj, Sörloth

Beşiktaş deplasmanda galibiyet arıyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu’ndaki macerasına Slovan Bratislava ile deplasmanda başlıyor. Narodny Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlacak mücadeleyi Estonyalı Tohver yönetecek. Avrupa kupaları tarihinde 217’nci sınavına çıkacak olan Kartal, Slovakya’dan üç puanla dönerek K Grubu’na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut Nayır

Başakşehir, Roma deplasmanında

Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu’ndaki ilk maçında Cengiz Ünder’in takımı Roma ile deplasmanda kapışacak. Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak maçın hakemi İspanyol Xavier Estrada Fernandez. Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak olan Başakşehir’in 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 da mağlubiyeti bulunuyor.

Muhtemel 11'imiz: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clicy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, Robinho, Aleksic, Crivelli