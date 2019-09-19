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N'Zonzi Galatasaray'da kendisine geldi

GALATASARAY 'ın İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven N'Zonzi, Club Brugge maçında oynadığı futbolla herkesin beğenisini topladı.

Dün akşam Club Brugge karşısında tatminkar bir futbol oynayan ve Jan Breydel’den 1 puanla dönen Galatasaray’da orta sahada görev alan yıldızların performansları beğenilirken özellikle N’Zonzi’nin sergilediği mücadele ayakta alkışlandı. Boyu ve fizik kapasitesiyle Vormer – Vanaken ikilisine geçit vermeyen Steven N’Zonzi, ilerleyen haftalarda Fatih Terim’in en büyük silahlarından biri olacak gibi gözükürken, Fransız oyuncunun hırslı yapısı taraftarlara parmak ısırttı.

N'zonzi hem orta sahada hem de defansın yanında
Roma taraftarlarının burun kıvırdığı ve büyük tepki gösterdiği N’Zonzi’nin Galatasaray’da tutması dikkatlerden kaçmazken, Fransız milli futbolcunun bedavaya transfer edilmesi yönetimin hanesine artı olarak yazıldı. Kesici özelliğinin yanı sıra topu da iyi kullanan N’Zonzi, yanında oynayan Seri – Lemina – Feghouli gibi yıldızlara da yardım ederken, oyuncunun zaman zaman Luyindama – Marcao ikilisinin yanına gelmesiyse Fatih Terim’i memnun etti

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