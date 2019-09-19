Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyon Atletico Madrid Juventus maçında yaşandı

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiği pozisyon dün gece Atletico Madrid -Juventus maçında tekrar etti.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye itiraz için başvuru yaparken benzer pozisyon dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 2-2 sona eren Atletico Madrid-Juventus maçında görüldü.

Az önce oynanan Juventus - Atletico maçında, Felix ceza sahası içinde bulunduğu için aut atışı tekrarlandı. Oysaki kaleci hızlıca oyuna başlamak istemişti tıpkı Altay gibi...

Fenerbahçenin maçındaki kural hatası böylece 2 gün sonra Şampiyonlar Liginde netleşmiş oldu. pic.twitter.com/1zNW9ysZF6 — Hakem Hataları, süper lig özel. (@VARkayitlari) September 18, 2019



Benzer pozisyon dün gece yaşandı

Şampiyonlar Ligi Grubu maçında Atletico Madrid ile Juventus karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında Juventus'un kullandığı kale vuruşu sonrasında maçın hakemi Björn Kuipers, Atletico Madrid'in bu sezon başında 126 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Felix, Juventus ceza sahası içinde olduğu için aut atışını tekrarlattı.





Sonuç merakla bekleniyor

Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı başvurudan ne sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;