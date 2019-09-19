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Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyon Atletico Madrid Juventus maçında yaşandı

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiği pozisyon dün gece Atletico Madrid -Juventus maçında tekrar etti.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye itiraz için başvuru yaparken benzer pozisyon dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 2-2 sona eren Atletico Madrid-Juventus maçında görüldü.


Benzer pozisyon dün gece yaşandı 
Şampiyonlar Ligi Grubu maçında Atletico Madrid ile Juventus karşılaştı. Mücadelenin 38. dakikasında Juventus'un kullandığı kale vuruşu sonrasında maçın hakemi Björn Kuipers, Atletico Madrid'in bu sezon başında 126 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Felix, Juventus ceza sahası içinde olduğu için aut atışını tekrarlattı.



Sonuç merakla bekleniyor
Bu gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı başvurudan ne sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Ali Koç ne demişti?
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

''Bize göre kural hatası var, bir tanesi yoruma hiç açık değil. Alanyaspor maçındaki kural hatası gündemimizde. Başvuru yapacağız. Bize göre hata var. Şunu görüyorum ki yeni kurallar, yeni düzenlemeler yorumcular tarafından da algılanmamış, incelenmemiş. Federasyonun da bu konuda bilgilendirme yapması lazım. Kural hatası için itirazımız olacak. Üç gün süremiz var. TFF başkanlığına yapacağız. Bize verilen sürede inceleme yapıyoruz. İlkinde görüntü sıkıntısı vardı. Yayıncı kuruluş ile temastayız, onlara teşekkür ediyorum, görüntüleri aldık.''

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