HABER /  YEREL

Oğlunun boğazını kesen babanın savunması: Annesini de orada delik deşik ederdim

Demirören Haber Ajansı

BURSA Orhangazi'de eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlu Muhammet Can Türker'in boğazını keserek öldüren baba Ruhi Türker, savunmasında "Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker'i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"Annesini de orada delil deşik ederdim"

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ruhi Türker ile anne Nagihan Türker ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Türker, eski savunmalarını tekrarlayarak, şu ifadeleri kullandı: 'Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım.

Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü?

25 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, cinayetin 'olası kastla gerçekleşmediği' kanaatine vararak, babayı, oy çokluğu ile iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca 'tehdit' suçundan 5 ay, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yarın sıcaklık 4 derece düşüyor! Meteoroloji İstanbul ve Bursa ile 25 ili uyardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan piyasalar için kritik hamle! Faiz indirildi
Bilecik'te feci kılavuz treni kazası 2 makinist can verdi! Ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu
FED 11 yıl sonra arka arkaya ilk kez faiz indirimi yaptı işte dolara etkisi
Fed'in faiz kararı sonrası dolarda hareketli saatler
ABD Başkanı Donald Trump'tan şok açıklama : Tek bir telefonla bir ülkeye gireriz
Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyon Atletico Madrid Juventus maçında yaşandı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray 1 puanı kaptı kasasını doldurdu
Melih Gökçek'in projesi Ankapark'ı zor günler bekliyor!
Şikayet sonrası İETT düğmeye bastı! Şoförler sinekkaydı traş olacak
Emre'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber
Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları nereden yapılıyor
Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı
Yorumlar 2 yorum