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Emre'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Fenerbahçe'de tedavisinin bir bölümünü tamamlayan Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçına olmasa bile Galatasaray derbisine yetişebilir. 

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Emre Belözoğlu'nun forma giymesinde engel kalmadı. Alanya'ya götürülmeyen tecrübeli futbolcu cumartesi günü tekrar ilk 11'de yer alacak.

Tedavisinin büyük bölümü tamamlanan Isla ise Ankaragücü maçına olmasa bile Galatasaray derbisine yetişebilir. Moses, A.Gücü'ne karşı kadroya girebilecek durumda.

Hasan Ali derbiye hazır olacak
Dün akşam saha çalımalarına başlayan Hasan Ali ise Başkent ekibine karşı oynanacak maça yetişemeyecek ama G.Saray derbisine kadar hazır olacak.

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