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Bilecik'te feci kılavuz treni kazası 2 makinist can verdi! Ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberine göre; Bilecik'te kılavuz tren raydan çıktı. Kaza sonucu iki makinist hayatını kaybetti.

Türkiye güne can sıkan bir tren kazası haberi ile uyandı.

Bilecik'te meydana gelen kazada 2 makinist hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi.

Paramparça olan trenden bir kare

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hızlı tren seferleri durdu

Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Tren kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Bilecik’te kılavuz trenin tünelin içinde raydan çıkıp duvara çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 makinistin kimlikleri belirlendi.

Trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ile Recep Tunaboylu yaşamını yitirdi.

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