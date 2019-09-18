Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, 19 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin ediliyor.