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Fed'in faiz kararı sonrası dolarda hareketli saatler

Fed'in faiz kararı öncesi 5.66 seviyesine kadar inen dolar/TL, karar sonrası güne 5.6850 TL'den işlem görerek başladı.

Fed, beklendiği gibi 25 baz puan faiz indirmesine rağmen temmuz ayındaki toplantıdan, "ihracat" dışında çok da farklı bir şey söylememesi ve döngü ortası ayarlaması politikasına uygun adımlar atmasıyla kurdaki iyimser hava dağıldı.

Dolarda son durum

Parasal genişleme adımını atmadı

Resesyon beklemediğini, enflasyonun hedefin altında seyrinin sürdürdüğünü, istihdamın güçlü olduğunu belirten Fed, piyasaların beklediği güvercin parasal genişleme adımını atmadı.

Powell, faiz politikasının işini yaptığını ve Fed'in bütçesini gerektiği takdirde organik bir şekilde büyüteceğini açıkladı. Fed, son olarak dün sıkışan piyasaya 75 milyar dolarlık bir likidite enjeksiyonu yapmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Fed ve Powell'ın çuvalladığını söyleyerek, korkaklık ve vizyonsuzlukla itham etti.

5.6850'den başladı

Fed kararlarının ardından dolar güçlenirken, gelişen ülke paralarında satış eğilimi görüldü. 19 Eylül günü dolar 5.6850'den el değiştirerek başladı.

Bugün piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel jeopolitik riskler izleniyor. 
Altında son durum

Gram altının  alış fiyatı 19 Eylül Perşembe günü 273,94 satış fiyatı ise 273,98 TL  Çeyrek altının  alış fiyatı 19 Eylül Perşembe günü 439,00 TL, satış fiyatı ise 448,95 TL

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