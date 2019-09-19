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Mehmetçik Hakkari'de teröristlere kafa kaldırtmıyor 2 terörist daha öldürüldü

Hakkari'de Jandarma ve MİT ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale geitirldi. Böyle son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında gerçekleştirilen ortak operasyonda 2️ terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4️'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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