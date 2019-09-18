HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan: İran bizi bunlarla vurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, iki petrol üretim tesisini vuran 18 insansız hava araçlarının kalıntılarını dünya medyasına gösterdi.

Suudi Arabistan, ülkenin iki petrol şirketini hafta sonunda hedef alan saldırılardan resmen İran’ı sorumlu tuttu.

Suudi Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısında, saldırıların Husilerin iddia gibi Yemen’den düzenlenmediğini savunuldu.

Parçaları sergilediler

Toplantıda, İran yapımı olduğu iddia edilen ve saldırılarda kullanıldığı belirtilen füzelerin parçaları sergilendi.

Ya Ali cruise füzeleri

Suudi Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, saldırıda İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan insansız hava araçları ile ‘Ya Ali’ cruise füzeleri kullanıldı. Bakanlık Sözcüsü Albay Türki el Maliki, saldırıda bu füze ve İHA’lardan toplamda 25 adet kullanıldığını söyledi.

"Hesap soracağız"

Sözcü, “Saldırı sistematik ve kasti biçimde sivil altyapıyı yok etmek amacıyla planlandı” dedi ve sorumlulardan hesap sorulacağını ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik: Erken seçim diye bir şey yok
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a "Sicili bozuk" yanıtı
Şanlıurfa'da bir kişi hasmının dükkanına traktörle girdi
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuğa üvey babadan cinsel istismar iddiası
Kemal Öztürk'ten Sabah yazarı Güngör'e ağır sözler! Ortalığı karıştıran FETÖ iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Getafe Trabzonspor maçında yüksek risk alarmı
Şaziye Erdoğan halterde dünya şampiyonu oldu
Seçimlerde geriye düşen Netanyahu BM Genel Kuruluna katılmayacak
Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi imam gözaltına alındı
Galatasaray'dan Ali Koç'a sicil göndermesi
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza verdiler
Yorumlar 1 yorum